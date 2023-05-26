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IPhone 15 смогут поддерживать беспроводную зарядку любым аксессуаром

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iPhone 15 можно будет заряжать через любую беспроводную зарядку совместимую с MagSafe
Все актуальные iPhone можно заряжать беспроводным способом, но в этом случае максимальная мощность составляет 7,5 Вт, и только оригинальный MagSafe может передать 15 Вт мощности на встроенную в смартфон катушку для беспроводной зарядки.

По данным инсайдера под ником yeux1122, iPhone 15 можно будет заряжать на полной мощности любым совместимым зарядным MagSafe.

Ожидается, что в iPhone 15 еще появится возможность устанавливать приложения со сторонних источников, но такое решение будет доступно только в Европе.

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