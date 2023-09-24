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iPhone 15 Pro подключили кабелем к телевизору и сыграли в Resident Evil Village

Автор На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

Ютубер Винсент Чжун протестировал возможности нового интерфейса USB-C в iPhone 15 Pro. Он подключил смартфон к внешнему монитору через кабель Thunderbolt и запустил на нем популярную игру Resident Evil Village. В ходе эксперимента выяснилось, что игра работает стабильно даже при трансляции изображения на большой дисплей, обеспечивая плавный фреймрейт.

Для более удобного игрового процесса Чжун подключил к iPhone 15 Pro беспроводной геймпад DualSense. В итоге, несмотря на невысокое разрешение (1560×720) и 30 FPS, Resident Evil Village демонстрировала качественную игровую картинку, при этом в iPhone 15 Pro отсутствует настройка графики, это ограничения самой игры.

По мнению Ютубера, хотя полноценного игрового эффекта консоли трансляция не создает, играть в Resident Evil Village таким способом очень интересно. В ближайшее время на iPhone 15 Pro выйдут и другие популярные игры, включая ремейк Resident Evil 4.

iPhone 15 Pro Resident Evil Village
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