AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных устройств Apple за сентябрь

Компанией AnTuTu опубликован очередной рейтинг производительности смарт-устройств Apple. Согласно его данным, лидерами остаются планшеты с чипами нового поколения M2.

iPad Pro 12.9 с M2 набрал максимальные 2,14 миллиона баллов. На втором месте расположился 11-дюймовый iPad Pro c M2, получивший скромно меньший результат.

Бронзовую позицию занял 12,9-дюймовый iPad Pro на базе M1. Замкнули пятерку лидеров 11-дюймовый iPad Pro c M1 и iPad Air c тем же чипом.

Показательно, что новейшие iPhone 15 даже не попали в топ-5. Лучший из них, iPhone 15 Pro, разместился лишь на 6-м месте.

Небольшое преимущество сохраняют прошлогодние iPhone 14 Pro и Pro Max. Замыкает десятку топов iPhone 15 Plus.

Таким образом, текущие iPad остаются на уровне ПК по производительности, взяв явное преимущество над iPhone. Последние же демонстрируют стагнацию по сравнению с предшественниками.