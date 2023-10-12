iPhone 15 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов с лучшей фронатлкой по версии DxOMark

Команда экспертов DxOMark провела тщательное тестирование фронтальной камеры iPhone 15 Pro Max, нового флагманского смартфона из Купертино. Ожидаемо, устройство продемонстрировало лучшие результаты в истории фронтальных камер смартфонов.

По оценке специалистов DxOMark, данная модель получила впечатляющие 149 баллов за селфи, что на 4 балла больше, чем у прошлогоднего iPhone 14 Pro Max.

Фронтальная камера была отмечена за свою глубину резкости, быстрый автофокус, эффективную систему стабилизации и высокий уровень детализации в условиях дневного освещения.

Однако, некоторые недостатки фронтальной камеры последней модели iPhone также были выявлены. В частности, замечено различие в резкости кадров при съемке в движении, а также появление артефактов и шумов при любом уровне освещения.

Общий рейтинг лучших фронтальных камер в смартфонах выглядит следующим образом:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Pro/Pro Max

Huawei Mate 50 Pro

iPhone 14/14 Plus

Huawei P50 Pro

Следует отметить, что iPhone 15 Pro Max является лидером только в категории фронтальной камеры. По всем остальным характеристикам он уступает своим конкурентам.

Например, в общем рейтинге основных камер он занимает второе место, в рейтинге дисплеев — четвертое место, а в рейтинге динамиков — двенадцатое место.