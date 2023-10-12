iPhone 15 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов с лучшей фронатлкой по версии DxOMark

Команда экспертов DxOMark провела тщательное тестирование фронтальной камеры iPhone 15 Pro Max, нового флагманского смартфона из Купертино. Ожидаемо, устройство продемонстрировало лучшие результаты в истории фронтальных камер смартфонов.
По оценке специалистов DxOMark, данная модель получила впечатляющие 149 баллов за селфи, что на 4 балла больше, чем у прошлогоднего iPhone 14 Pro Max.
Фронтальная камера была отмечена за свою глубину резкости, быстрый автофокус, эффективную систему стабилизации и высокий уровень детализации в условиях дневного освещения.
Однако, некоторые недостатки фронтальной камеры последней модели iPhone также были выявлены. В частности, замечено различие в резкости кадров при съемке в движении, а также появление артефактов и шумов при любом уровне освещения.
Общий рейтинг лучших фронтальных камер в смартфонах выглядит следующим образом:
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Pro/Pro Max
Huawei Mate 50 Pro
iPhone 14/14 Plus
Huawei P50 Pro
Следует отметить, что iPhone 15 Pro Max является лидером только в категории фронтальной камеры. По всем остальным характеристикам он уступает своим конкурентам.
Например, в общем рейтинге основных камер он занимает второе место, в рейтинге дисплеев — четвертое место, а в рейтинге динамиков — двенадцатое место.