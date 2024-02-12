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iPhone 15 Pro Max в дроп-тесте оказался лучше Galaxy S24 Ultra

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Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max получили корпус из титана и особо прочные стекла, исходя из этого можно предположить, что шанс их разбить при падении сведен к минимуму.

Но автор YouTube-канала PhoneBuff решил проверить эту гипотезу на практике, причем уменьшив влияние человеческого фактора: все броски выполнялись механизмами на одинаковую поверхность с одинаковой высоты. Однако, основываясь на результате прошлогоднего теста Galaxy S23 Ultra против iPhone 14 Pro Max, нельзя сказать, что был достигнут значительный прогресс.

В ходе дроп-теста Samsung Galaxy S24 Ultra против iPhone 15 Pro Max, особенно обидно за Galaxy S24 Ultra. Несмотря на то, что он перешел от мягкого алюминия к более прочному титану и стал защищенным от уязвимости скругленного экрана, а также покрыт новым, особо прочным стеклом Gorilla Armor, которое Corning называет самым стойким к падениям, результаты всех этих улучшений, к сожалению, не впечатляют. Все подробности теста можно увидеть в ролике.

Источник: gizmochina

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