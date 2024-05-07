iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном с начала 2024 года

В первом квартале 2024 года iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым телефоном в мире, укрепляя привлекательность премиальных предложений Apple.

Весьма интересно, что версия Pro Max лидирует в списке, подготовленном Counterpoint Research, за пределами пиковых сезонов отпусков, что свидетельствует о постоянном спросе на модели Apple.

Все четыре модели iPhone 15 вошли в список десяти самых продаваемых телефонов, а серия iPhone 15 прочно занимает три первые позиции. Линейка iPhone Pro пользуется большой популярностью, и она составляет половину продаж Apple в первом квартале 2024 года, что значительно превышает показатели 2020 года.

Samsung, в свою очередь, имеет две модели из серии Galaxy S24 в списке десяти лучших продаваемых телефонов. Модель Ultra занимает пятое место, а стандартная модель располагается на девятой позиции.

Производительность серии Galaxy S24 обеспечивается достижениями в области искусственного интеллекта, что позволяет пользователям получить новый уровень взаимодействия с их устройствами на основе искусственного интеллекта.

Таким образом, как Apple, так и Samsung продолжают быть главными игроками на рынке смартфонов, предлагая потребителям высококачественные и привлекательные модели, которые находят своих покупателей.