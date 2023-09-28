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iPhone 15 Pro Max не прошел испытание на прочность блогера JerryRigEverything

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Известный блогер JerryRigEverything провел тест на прочность младших моделей iPhone 15 Pro Max.

В отличие от iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus успешно прошли испытание на изгиб — их корпуса не деформировались. Оба смартфона, как и старшая модель, получили твердое защитное стекло спереди. Его материал по шкале Мооса оценивается в 6 баллов — он практически не оставляет царапин, что не характерно для других гаджетов.

При этом именно лопнувшее стекло задней панели стало причиной провала теста iPhone 15 Pro Max. Возможно, это связано с большей прочностью титановой рамки данной модели.

Таким образом, младшие iPhone 15 показали хорошие результаты в испытании на прочность, в отличие от Pro Max-версии.

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