IPhone 15 оказался не настолько популярен среди россиян: продажи заметно хуже

Согласно информации, полученной от операторов сотовой связи, продажи iPhone 15 в России оказались ниже, чем у предыдущей модели. Это объясняется несколькими факторами, включая высокую цену, неопределенность в гарантийном обслуживании, отсутствие некоторых приложений и меньшую прочность титанового корпуса по сравнению с iPhone 14 из нержавеющей стали.

За первую неделю было продано всего 3,5 тысячи устройств в сетях сотовой связи.

Однако, несмотря на эти проблемы, некоторые розничные продавцы отмечают высокий спрос на iPhone 15, превышающий предварительные заказы на iPhone 14.