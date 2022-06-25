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IPhone 15 не получит подэкранную селфи-камеру

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На рынке уже есть смартфоны с подэкранными камерами, но iPhone все еще выпускается с большой «челкой».

В этом году две модели серии iPhone 14 получат вырезу в экране, причем они будут очень большими и займут много полезного пространства.

Вырезы будут только в iPhone 14 Pro/Pro Max, остальные две версии iPhone 14 будут с «челкой».

По слухам, вся серия iPhone 15 будет уже с вырезами под фронтальную камеры и системой распознавания лиц.

Такие данные приводит сетевой информатор, он также сообщил, что в следующем году «яблочные» смартфоны также получат перископный телевик.

Однако не исключается, что такая система оптики будет только в iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15
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