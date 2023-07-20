IPhone 14 стал самой популярной линейкой смартфонов компании Apple

На рынке США семейство iPhone 14 среди всех предлагаемых смартфонов Apple сейчас занимает рекордную долю за последние шесть лет.

Аналитики компании CIRP в этом году фиксируют очень высокую долю продаж актуального семейства iPhone.

Сейчас доля iPhone 14 в США составляет 79%, а это самый высокий показатель с момента iPhone 7, в 2017 году новые модели занимали 81% среди предлагаемых в США iPhone.

Предположительно, такой высокий податель продаж iPhone 14 связан с новыми условиями мобильных операторов, ранее они давали аппараты в рассрочку на 24 месяца, теперь договор можно подписать на 36 месяцев.