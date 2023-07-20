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IPhone 14 стал самой популярной линейкой смартфонов компании Apple

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На рынке США семейство iPhone 14 среди всех предлагаемых смартфонов Apple сейчас занимает рекордную долю за последние шесть лет.
Аналитики компании CIRP в этом году фиксируют очень высокую долю продаж актуального семейства iPhone.

Сейчас доля iPhone 14 в США составляет 79%, а это самый высокий показатель с момента iPhone 7, в 2017 году новые модели занимали 81% среди предлагаемых в США iPhone.

Предположительно, такой высокий податель продаж iPhone 14 связан с новыми условиями мобильных операторов, ранее они давали аппараты в рассрочку на 24 месяца, теперь договор можно подписать на 36 месяцев.

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