iPhone 14 Pro стал заметно дешевле в России

Айфон 14 Pro, одна из последних моделей от Apple, теперь доступен по сниженной цене в российских магазинах.

Ранее его стоимость составляла около 120 000 рублей, но теперь можно приобрести этот топовый смартфон за менее чем 100 000 рублей.

Это снижение цены составляет примерно 16%, а некоторые магазины предлагают еще большую скидку, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Основная особенность iPhone 14 Pro заключается в его инновационном динамическом вырезе, названном Dynamic Island. Этот вырез может изменять свою форму и размер в зависимости от действий пользователя, обеспечивая удобное отображение виджетов.