Apple оснастит новые IPhone 14 Pro функцией Always-On Display

Apple не спешила использовать в новых iPhone режим Always-On Display, который уже давно реализован в большинстве Android-смартфонах с AMOLED-экранами.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в iPhone 14 появится Always-On Display и благодаря этой функции на выключенном экране будет отображаться полезная информация.

Обычно на экране с Always-On Display можно увидеть время, дату, напоминание и символы приложений, которые получили уведомления.

Напомним, в iPhone 14 установят 120-герцовые экраны, у которых частота может меняться от 120 до 1 Гц, а это позволит в режиме Always-On Display свести потребление энергии аккумулятора к минимуму.