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Новый IPhone 14 Pro получит более тонкие рамки

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Ожидается, что революции в iPhone 14 не произойдет, в серии появится много изменений, но дизайн аппаратов останется прежним.
Ранее сообщалось, что в iPhone 14 Pro будет вместо челки вырез под камеру и систему распознавания по лицу.

По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, во флагманском смартфоне еще будет уменьшена рамка вокруг экрана.

В 2022 году серия iPhone будет изменена, и из нее уберут mini-вариант, при этом оставят четыре версии смартфонов.

Источники сообщают, что будет iPhone 14 и iPhone 14 Max с 6,1-дюймовым экраном и «челкой», а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с 6,7-дюймовой панелью и вырезами в дисплее для фронтальной камеры и Face ID.

Новый IPhone 14 Pro получит более тонкие рамки

iPhone
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