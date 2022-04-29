Новый IPhone 14 Pro получит более тонкие рамки

Ожидается, что революции в iPhone 14 не произойдет, в серии появится много изменений, но дизайн аппаратов останется прежним.

Ранее сообщалось, что в iPhone 14 Pro будет вместо челки вырез под камеру и систему распознавания по лицу.

По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, во флагманском смартфоне еще будет уменьшена рамка вокруг экрана.

В 2022 году серия iPhone будет изменена, и из нее уберут mini-вариант, при этом оставят четыре версии смартфонов.

Источники сообщают, что будет iPhone 14 и iPhone 14 Max с 6,1-дюймовым экраном и «челкой», а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с 6,7-дюймовой панелью и вырезами в дисплее для фронтальной камеры и Face ID.