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iPhone 14 Pro отличается более высокой скоростью 5G благодаря новому чипу модема

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IPhone 14 Pro имеет более высокие скорости 5G в сетях T-Mobile и Verizon в США по сравнению с iPhone 13 Pro , во многом благодаря новому модему 5G в последних моделях iPhone.

Тест SpeedSmart показывает, что ‌iPhone 14 Pro‌ достиг средней скорости 5G 255,91 Мбит/с для загрузки на T-Mobile по сравнению со 173,81 Мбит/с на ‌iPhone 13 Pro‌. На Verizon ‌iPhone 14 Pro‌ достиг средней скорости загрузки 5G 175,56 Мбит/с против 126,33 Мбит/с для прошлогоднего iPhone.

iPhone 14 Pro отличается более высокой скоростью 5G благодаря новому чипу модема

Повышение средней скорости 5G на моделях ‌iPhone 14 Pro‌ произошло благодаря модему Qualcomm Snapdragon X65 , обеспечивающему более высокую скорость, улучшенную задержку и более низкое энергопотребление.

iPhone 14 Pro
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