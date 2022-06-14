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IPhone 14 получат крупнейшее обновление селфи-камеры за многие годы

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Топовые версии iPhone 14 должны получить большое обновление, им приписывают два больших отверстия в верхней части экрана вместо «челки» и новые камеры на задней панели.

По данным аналитика Минг-Чи Куо, в iPhone 14 еще появится новая фронтальная камера с автоматической системой фокусировки и диафрагмой F/1,9.

Это очень сильно улучшить качество снимков при недостаточном освещении.

Фронтальная камера получит шесть пластиковых линз, которые будет поставлять Genius и Largan, а также VCM-привод от компаний Alps и Luxshare.

Сейчас в iPhone устанавливают фронтальную камеру с пятью линзами и диафрагмой F/2,2, такая камера присутствует в аппаратах с 2019 года, когда вышел iPhone 11.

iPhone 14
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