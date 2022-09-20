iPhone 14 получил оценку 7/10 на iFixit благодаря новой задней панели

Одной из менее известных аппаратных особенностей нового iPhone 14 является тот факт, что заднее стекло теперь легче ремонтировать. Несмотря на то, что корпус перенесен с прошлогоднего iPhone 13, обычный iPhone 14 можно открыть спереди и сзади , в то время как все другие iPhone, начиная с iPhone 5 , требовали, чтобы вы сначала снимали экран, и ремонт треснутой задней панели превратился в кошмар. Команда iFixit раскрыла все подробности о вскрытии нового iPhone 14 во время разборки, и это довольно интересный вид.

Apple не упомянула тот факт, что она полностью изменила дизайн iPhone 14 внутри, и что более интересно, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max по-прежнему используют старый стиль архитектуры, который сложнее восстановить. Команда iFixit также отмечает, что алюминиевая средняя рама и конструкция антенны требуют тщательного переосмысления. Apple также пришлось использовать намного больше клея, чтобы запечатать обе стороны телефона и переместить внутренние компоненты.

Если открыть телефон спереди, можно увидеть соединительные кабели экрана и металлический лист, защищающий остальные компоненты. Для снятия задней части требуется немного тепла, присоска и инструмент для снятия клея.

Задняя часть открывается вправо, и мы, наконец, можем видеть внутренние компоненты, а также металлические скобы, которые помогают удерживать заднюю часть на месте. Остальная часть разборки проходит, как и ожидалось, ключевые компоненты удерживаются скобами, винтами и кабелями.

Интересно, что Apple по-прежнему соединяет отдельные детали с каждым iPhone, поэтому вам все равно нужно проверять заднюю стеклянную часть после замены, например, что очень жаль. Ремонт с программной блокировкой — один из немногих недостатков, благодаря которому iPhone 14 получает оценку ремонтопригодности iFixit 7/10. Посмотрите видео ниже для более подробной информации.