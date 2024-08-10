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iPhone 14 Plus стал дешевле на 30 тыс. рублей в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Модель iPhone 14 Plus с большим экраном значительно подешевела в России. Как сообщает портал Hi-Tech Mail.ru, цена на смартфон снизилась на 30 тыс. руб.

Изначально 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus продавался за 95 тыс. руб., а в августе 2024 года его можно купить уже за менее чем 65 тыс. руб. Это означает, что стоимость устройства упала более чем на 30 тыс. руб. по сравнению с первоначальной ценой.

На стоимость смартфонов Apple влияют разные факторы: объем памяти, цвет устройства, количество поддерживаемых SIM-карт и регион покупки.

Также стоит учесть, что с iPhone 14 американские модели поддерживают только eSIM, и в них нет слота для физических SIM-карт. Поэтому американские версии iPhone 14 и 15 часто стоят дешевле.

 

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