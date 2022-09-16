iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснащены съемным задним стеклом для более легкого ремонта

По данным TechCrunch и CNET, модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснащены съемной задней стеклянной панелью для облегчения ремонта . Это делает эти модели iPhone первыми, которые можно легко открыть с задней стороны устройства после iPhone 4S.

Чтобы заменить заднее стекло на моделях iPhone 12 и iPhone 13, магазинам Apple и авторизованным поставщикам услуг Apple необходимо открыть устройство со стороны дисплея, разобрать компоненты и установить часть «Задняя система iPhone», которая представляет собой корпус iPhone со всеми компонентов, кроме дисплея и задней камеры. Эта часть прикрепляется к оригинальному дисплею и задней камере клиента, если эти части также не повреждены.

Для iPhone 11 и более старых моделей с треснувшим задним стеклом авторизованные специалисты Apple просто заменяют все устройство. Новый метод для iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет менее затратным для Apple и более экологичным.

Ранние разборки iPhone 14 показывают, что устройство по-прежнему можно открыть и со стороны дисплея, поэтому это изменение не должно повлиять на ремонт экрана. В обзорах не упоминается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max имеют легкосъемную заднюю стеклянную панель, что предполагает, что изменение ограничено стандартными моделями.