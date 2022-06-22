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IPhone 14 ещё не представили, а в России уже предложили их версии с «икрой и водкой»

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Caviar уже начала предлагать специальные версии отделки iPhone 14 Pro. Этот смартфон еще даже не представлен, но производитель премиальных смартфонов уже готов предложить эксклюзивные модели.

Они станут доступны покупателям только после официального выхода смартфонов.

В этот раз российская компания Caviar показала четыре модели, которые как сказали в представительстве, являются «самой вкусной коллекцией».

Показы серии Black Caviar и Ice Vodka, которые получили темный вариант отделки.

Серия посвящена сочетанию чёрной икры и водки. Серия Champagne Rose и Champagne Crystal относится к светлой серии, они имитируют икру с шампанским в сочетании с икрой, причем ее имитирует кожа ската.

Серии смартфонов станут доступны для заказа только после официального выхода iPhone 14, причем первые покупатели получат в подарок шампанское Moët & Chandon или водку Beluga.

Стоимость смартфонов «вкусной серии» начинается от 429 тысяч рублей.

iPhone 14
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