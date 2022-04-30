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Смартфон IPhone 14 будет стоить дороже своего предшественника на 100 долларов

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Дизайн iPhone 14 уже давно раскрыт инсайдерами, и с высокой долей вероятности смартфоны будут выглядеть именно так.

iPhone 14, iPhone 14 Max получат 6,1 и 6,7-дюймовые экраны с «классической челкой», в Phone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max диагональ дисплеев будет такой же, но челки уже не будет, вместо нее появится новое поколение Face ID, которое будет врезано в экран.

Также недавно сетевые источники сообщили, что серия Phone 14 станет дороже на 100 долларов.

Так, за базовую версию iPhone 14 придется заплатить 800 долларов, а за старшую версию уже надо будет выложить 900 долларов.

iPhone 14 Pro на американском рынке будет оцениваться в 1100 долларов, а за iPhone 14 Pro Max попросят 1200 долларов.

iPhone 14
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