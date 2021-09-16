iPhone 13 Pro предлагает значительно улучшенную производительность графического процессора по сравнению с iPhone 12 Pro

Всего через день после того, как Apple анонсировала модели iPhone 13, уже появилась первая оценка в Geekbench. Кто-то проверил производительность графического процессора iPhone 13 Pro и он показал значительное увеличение производительности по сравнению с iPhone 12 Pro предыдущего поколения.

IPhone 13 Pro‌ или iPhone14,2 получил оценку Metal 14216, что на 55% больше по сравнению с 9123 баллом Metal, полученным iPhone 12 Pro‌.

Модели Apple iPhone 13 оснащены чипом A15 с 6 ядрами ЦП, включая два ядра производительности и четыре ядра эффективности. Оба устройства iPhone 13‌ и iPhone 13 Pro‌ имеют одинаковый процессор, но есть различия, когда дело доходит до графического процессора. «IPhone 13» и «13 mini» оснащены 4-ядерным графическим процессором, тогда как «iPhone 13 Pro» и «iPhone 13 Pro» Max более высокого класса имеют 5-ядерный графический процессор.

Apple назвала чип A15 с 5-ядерным графическим процессором в моделях Pro «самым быстрым в мире чипом для смартфонов» и заявляет, что он обеспечивает «до 50% более высокую графическую производительность, чем любой другой чип для смартфонов». Учитывая разницу, продемонстрированную в показателях Metal, это кажется верным, поскольку A15 в моделях Pro превосходит A14. Тест также подтверждает, что модели Pro имеют 6 ГБ ОЗУ, как это уже было замечено в Xcode. IPhone 13‌ и 13 mini имеют 4 ГБ оперативной памяти.

Никто не тестировал одну из стандартных моделей iPhone 13, поэтому мы не знаем, как они сравниваются с A14 предыдущего поколения, и у нас нет теста процессора, чтобы сравнить производительность процессора между A14 и A15. Apple мало говорила о процессоре A15, и вместо того, чтобы сравнивать его с A14, Apple вместо этого указала, что он «до 50% быстрее», чем у конкурентов.

В iPad mini тот же чип A15 с 5-ядерным графическим процессором, что и в моделях «iPhone 13 Pro», поэтому мы можем ожидать такой же графической производительности от обновленного планшета Apple.