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iPhone 13 Pro подешевел: от 110 до 65-70 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Флагманский смартфон Apple, iPhone 13 Pro, который был представлен в 2021 году, стал дешевле. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Изначально цена на iPhone 13 Pro составляла 110 тысяч рублей. В 2023 году она снизилась до 80 тысяч рублей, а осенью 2024 года цена упала до 65-70 тысяч рублей. Несмотря на три года с момента выхода, модель остаётся популярной благодаря современным функциям.

Основная причина интереса к этому смартфону заключается в том, что это единственная модель Apple, выпущенная до ухода компании из России.

Это означает, что iPhone 13 Pro поддерживает все актуальные стандарты связи, включая VoLTE и VoWiFi, в отличие от более новых моделей, таких как iPhone 14, 15 и 16.

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором A15 Bionic и 6 ГБ оперативной памяти. На задней панели расположена тройная камера с объектива на 12 мегапикселей и лидаром. Аккумулятор имеет ёмкость 3095 мАч.

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