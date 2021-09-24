iPhone 13 Pro Max проработал почти 10 часов без подзарядки в тесте непрерывного использования

Арун Майни сегодня поделился новым тестом на время автономной работы iPhone на своем YouTube-канале Mrwhosetheboss , подсчитав , сколько времени все четыре модели iPhone 13 работают без подзарядки по сравнению со старыми моделями iPhone. Майни сказал, что у всех iPhone была 100% работоспособность батареи и была установлена ​​эквивалентная яркость, и каждый iPhone использовался одинаково.

Хотя тест не является научным и может не полностью отражать реальное использование, видео по-прежнему дает нам хорошее представление о том, как новые модели iPhone 13 отличаются от предыдущих поколений с точки зрения времени автономной работы.

Победителем в тесте стал iPhone 13 Pro Max, который показал впечатляющие 9 часов и 52 минуты автономной работы при непрерывном использовании. Майни сказал, что это самое продолжительное время автономной работы из всех iPhone, которые он когда-либо тестировал.

Полные результаты были следующими:

iPhone 13 Pro Max: 9 часов 52 минуты.

iPhone 13 Pro: 8 часов 17 минут.

iPhone 13: 7 часов 45 минут.

iPhone 13 mini: 6 часов 26 минут.

iPhone 12: 5 часов 54 минуты.

iPhone 11: 4 часа 20 минут.

iPhone SE (2020): 3 часа 38 минут.

Все четыре модели iPhone 13 имеют большую емкость аккумулятора по сравнению с предыдущим поколением, а также устройства оснащены более энергоэффективным чипом A15 Bionic. Кроме того, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены новым дисплеем ProMotion с адаптивной частотой обновления, которая может снижаться до энергосберегающих 10 Гц или повышаться до 120 Гц в зависимости от контента, отображаемого на экране.