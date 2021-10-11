iPhone 13 оказался лучше iPhone 12 Pro в тесте камеры DXOMark

В прошлом месяце DXOMark опубликовал обзор камеры iPhone 13 Pro, в котором говорится , что она лучше, чем прошлогодний iPhone 12 Pro . Теперь компания также опубликовала обзор камеры iPhone 13, и он тоже лучше, чем 12 Pro.

DXOMark объясняет, что оценка включает в себя «оценку фото 138», что также на один балл лучше, чем у iPhone 12 Pro, и «оценку видео 117», которые помогают в случае iPhone 13. С другой стороны, он получил хорошую оценку Zoom — всего 55 баллов.

Что касается камеры, iPhone 13 не может предложить специальный теле-модуль, но в нем есть несколько улучшений по сравнению с прошлогодним поколением. В новом основном модуле используется датчик того же размера, что и в прошлогоднем iPhone 12 Pro Max, и теперь вместо PDAF используется автофокус Dual-Pixel. Свет проходит через объектив с диафрагмой f / 1,6, а система стабилизации со сдвигом сенсора обеспечивает устойчивость. Основной модуль сопровождается сверхширокой камерой, которая имеет те же технические характеристики, что и на iPhone 12 поколения.

Как вы понимаете, iPhone 13 и 13 mini имеют одинаковые модули камеры, и DXOMark смог это подтвердить, поэтому независимо от того, какой iPhone вы получите, у вас будут одинаковые возможности камеры.

DXOMark хвалит камеру этого телефона, говоря, что она обычно снимает с хорошими цветами и балансом белого, приятными оттенками кожи в большинстве условий освещения, быстрой, точной и повторяемой автофокусировкой и в основном точной и плавной автофокусировкой видео.

С другой стороны, обзор критикует отсутствие телеобъектива, говоря, что он ограничивает детализацию при использовании среднего и дальнего зума. DXOMark также выделяет шум на видео, особенно при слабом освещении, и ограниченный динамический диапазон в сложных высококонтрастных сценах.

IPhone 13 и 13 mini занимают десятое место в мировом рейтинге смартфонов вместе с iPhone 12 Pro Max.

Как всегда, важно помнить, что методология и надежность тестирования DXOMark часто ставятся под сомнение и оспариваются, в первую очередь на том основании, что качество камеры является субъективным, а выставление «баллов» затруднительно. Это особенно верно, когда нет фиксированной шкалы, а количество баллов значительно превышает 100.