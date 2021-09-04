iPhone 13 не будет без порта, но, возможно, следующая модель будет такой

Поскольку до Apple представит iPhone 13 всего пара недель, естественно, что интерес людей к этому вопросу растет. В последние несколько дней некоторые говорят, что следующий iPhone будет без портов, «потому что Apple хочет, чтобы вы купили больше аксессуаров». Хотя это может быть правдой в будущем, iPhone 13 не будет безпортным, и пользователи все равно найдут там старый добрый порт Lightning, вот почему.

Слухи об iPhone без порта не новы. И поскольку Apple представила свое фирменное зарядное устройство MagSafe с некоторыми аксессуарами с iPhone 12, было бы естественным для компании пойти по этому пути в будущем. На данный момент вам не о чем беспокоиться.

Вот что мы собрали по этому поводу за последние несколько месяцев в нашем руководстве по iPhone 13:

Отчеты также предполагают, что 2021 год может стать годом, когда Apple представит iPhone без порта Lightning. Это будет первый в мире iPhone без порта, и совсем недавно Bloomberg сообщил, что он тестируется внутри Apple. Но пока Apple тестирует безпортовый дизайн, не ожидается, что он будет выпущен для широкой публики в этом году. Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone 13 продолжит использовать порт Lightning на всех моделях. Это также означает, что iPhone 13 не будет поддерживать USB-C.

Как начался этот слух

Еще в 2016 году, с запуском iPhone 7, Apple сделала один из первых агрессивных шагов в пользу телефона без порта: компания удалила 3,5-мм разъем для наушников. В качестве «смелости» пользователям придется использовать адаптер или EarPods с разъемом Lightning. Удобно, что Apple также представила AirPods , которые мгновенно стали хитом.

Несколько лет спустя компания решила, что ей не нужно предлагать адаптер для старых наушников, поэтому взяла его из коробки. Наконец, с выходом iPhone 12 в 2020 году, чтобы уменьшить количество электронных отходов и защитить окружающую среду , компания решила, что ее пользователям достаточно наушников EarPods и блоков питания, и удалила их оба из коробки.

В то же время, когда Apple представляет свои аксессуары MagSafe , имеет смысл, что большую часть времени вам не нужно подключать кабель Lightning к iPhone.

Вот почему iPhone без порта имеет смысл

Начиная с iPhone 8, Apple поддерживает зарядку Qi, а это значит, что вы можете просто положить свой iPhone в совместимую зарядку, чтобы зарядить его. С зарядным устройством MagSafe пользователи могут получить больше энергии почти так, как если бы они использовали кабельное соединение.

И снова AirPods — хит. Итак, когда в последний раз вам, владельцу AirPods , нужно было использовать порт Lightning для подключения наушников? Для меня никогда.

Что Apple должна сделать, так это создать среду, чтобы внести эти изменения как можно более органично и избежать плохого PR.

Компании, конечно, придется по-настоящему объяснить свой следующий «мужественный поступок». Будет ли iPhone без порта защищать его от воды и пыли? Будет ли в безпортовом iPhone место для большего количества батареи или передовых технологий? В чем смысл цельного куска металла с покрытием из нержавеющей стали?

Будет ли iPhone 13 безпортовым?

В заключение, нет, iPhone 13 не будет безпортным. Сохраняйте спокойствие, сохраняйте спокойствие, и вы по-прежнему сможете использовать свой старый кабель Lightning.