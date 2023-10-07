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IPhone 13 Mini временно доступен в России за 52 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Последний компактный флагман Apple, iPhone 13 mini, теперь доступен в России по цене 52 490 рублей. Это предложение от Мегафона в версии с 128 ГБ флеш-памяти и только в черном цвете.

Изначально, при начале продаж в России, iPhone 13 mini стоил около 70 000 рублей, но в начале этого года цена снизилась примерно до 50 000 рублей. Однако после падения курса рубля цены снова выросли.

iPhone 13 mini стал последним компактным смартфоном от Apple. В последующих линейках iPhone 14 и iPhone 15, модели mini были исключены, так как они оказались не очень популярными.

Смартфон оснащен 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, двойной камерой разрешением 12 Мп, процессором Apple A15 Bionic и защитой IP68. Однако, недостатком можно считать небольшую емкость аккумулятора.

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