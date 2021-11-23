iPhone 13 имеет большую ценность, чем любой другой iPhone после запуска

Согласно исследованию SellCell, через два месяца после запуска линейка iPhone 13 демонстрирует беспрецедентно низкий уровень износа.

Исследование SellCell, основанное на данных от 45 поставщиков обратного выкупа, показывает, что «iPhone 13» имеет лучшее удержание стоимости среди всех iPhone в первые два месяца после его запуска. В целом модели iPhone 13 обесценились в среднем только на 25,5 процента. Для сравнения, линейка iPhone 11 потеряла 44,6 процента своей стоимости, а линейка iPhone 12 потеряла 41 процент своей стоимости за тот же период после запуска.

В период между первым и вторым месяцами после запуска модели «iPhone 13» обесценились в среднем всего на 0,6 процента, при этом к концу первого месяца амортизация составила 24,9 процента, а к концу второго месяца — 25,5 процента.

Некоторые модели iPhone 13 даже восстановили свою стоимость после первоначального падения стоимости после запуска. IPhone 13 Про Макс с 1 ТБ хранения восстановили 1,4 процента от его стоимости, модель 512GB восстановили 1,7 процента своей стоимости, а модель 128GB восстановили 1,8 процента своей стоимости. «IPhone 13 Pro» показал себя даже лучше: модель 128 ГБ вернула два процента своей первоначальной стоимости, а модель 256 ГБ — 4,6 процента от своей первоначальной стоимости.

IPhone 13‌ mini стал самым дешевым смартфоном в линейке: модели 128 ГБ и 256 ГБ потеряли 5% и 7,5% соответственно.

Снижение может быть связано с такими неудачами, как нехватка компонентов, сокращение производства и задержки отгрузки, что снизило доступность моделей «iPhone 13» и привело к росту цен на подержанные устройства. SellCell предполагает, что до тех пор, пока Apple не начнет полностью удовлетворять спрос на модели iPhone 13, к концу 2021 года может произойти еще большее восстановление стоимости.

Источник — Astera.