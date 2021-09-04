iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь

Apple будет использовать специализированный чип основной полосы частот Qualcomm X60, поддерживающий спутниковую связь.

IPhone 13 может поддерживать спутниковую связь на низкой околоземной орбите (LEO), позволяя пользователям совершать звонки и отправлять сообщения без сотовой связи 4G или 5G, сообщает MacRumours со ссылкой на исследовательскую заметку известного аналитика Apple Минг-Чи Куо.

Согласно примечанию, линейка iPhone 13‌ будет иметь оборудование для подключения к спутникам LEO и, если оно будет включено с соответствующими функциями программного обеспечения, сможет позволить пользователям совершать звонки и отправлять сообщения без подключения к сотовой сети.

В отчете отмечается, что Apple будет использовать специализированный чип основной полосы частот Qualcomm X60, который поддерживает спутниковую связь, в то время как другие бренды смартфонов будут ждать до 2022 года, чтобы принять этот чип.