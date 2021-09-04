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iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь

iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь
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Apple будет использовать специализированный чип основной полосы частот Qualcomm X60, поддерживающий спутниковую связь.

IPhone 13 может поддерживать спутниковую связь на низкой околоземной орбите (LEO), позволяя пользователям совершать звонки и отправлять сообщения без сотовой связи 4G или 5G, сообщает MacRumours со ссылкой на исследовательскую заметку известного аналитика Apple Минг-Чи Куо.

Согласно примечанию, линейка iPhone 13‌ будет иметь оборудование для подключения к спутникам LEO и, если оно будет включено с соответствующими функциями программного обеспечения, сможет позволить пользователям совершать звонки и отправлять сообщения без подключения к сотовой сети.

В отчете отмечается, что Apple будет использовать специализированный чип основной полосы частот Qualcomm X60, который поддерживает спутниковую связь, в то время как другие бренды смартфонов будут ждать до 2022 года, чтобы принять этот чип.

Apple iPhone 13
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