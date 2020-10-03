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IPhone 13 будет иметь OLED дисплеи с частотой 120 Гц

03.10.2020 20:26

Apple пока даже не представила iPhone 12, а инсайдеры уже начали раскрывать информацию про iPhone 13.
Первая информация про «яблочные» смартфоны 2021 года была раскрыта представителем исследовательской компании DisplaySearch Росс Янг, причем по словам инсайдера его информацию еще подтверждает инвестиционная компания Mizuho Securities.

IPhone 13 будет иметь OLED дисплеи с частотой 120 Гц

Стоит отметить, что зачастую ранняя информация про iPhone в будущем не находит подтверждения.

По данным источника, в следующем году iPhone будут выпущены с 5,42; 6,06; 6,06 и 6,67 дюймовыми экранами, причем все модели будет оснащены уже OLED матрицами от разных производителей.

Помимо этого, версия с 6,06-дюймовым дисплеем получит экран с частотой обновления 120 Гц.

По данным источника, в 2022 году еще выйдет третье поколение iPhone SE, и в нем уже будет 6,06 дюймовый экран, но он будет обычный – LCD.

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