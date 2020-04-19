iPhone 12 выйдет с разъёмом Lightning

Разъем Lightning является эксклюзивом Apple. Он все еще используется в смартфонах iPhone, при том что планшеты iPad Pro оснащены портом USB-C.

Ожидалось, что iPhone 11 выйдут с USB-C, но этого не произошло и аппараты по-прежнему предлагаются с Lightning.

Теперь ожидают, что iPhone 12 получит USB-C, но инсайдеры не указывают на этот разъем и скорее всего в новом поколении «яблочных» смартфонов снова будет установлен Lightning.

Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на авторитетного инсайдера, iPhone не будут выпускаться с USB-C.

Впрочем, источник указывает, что Lightning в будущем тоже уберут. Смартфоны iPhone будут предлагаться без разъёма для зарядки, но когда появится такой смартфон пока неизвестно.

Стоит отметить, что технически выпустить смартфон без разъёма для зарядки несложно, так какмаппарат можно заряжать через беспроводную площадку, но пользователям пока не удобно использовать такой вариант повсеместно.