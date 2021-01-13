В группе «М.Видео-Эльдорадо» проанализировали популярность смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения и рассказали, какие устройства являются самыми востребованными на рынке России.

IPhone 12 возглавил рейтинг самых популярных 5G-смартфонов в РФ, о чем со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо» ссылается «Лента.ру».

Чаще всего россияне покупали iPhone 12 со 128 ГБ памяти, а на втором и третьем месте оказались iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra.

Эти модели популярны в версиях с 256 и 128 ГБ памяти соответственно. Honor 30 и iPhone 12 Pro со 128 ГБ встроенной памяти оказались в первой пятерке лидеров.

Также в рейтинге есть устройства от Huawei и Xiaomi. Отдельно отмечается, что доля смартфонов с 5G на рынке составила 2,5%, если говорить об объемах продаж и 8% в денежном выражении.