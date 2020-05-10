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IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум

10.05.2020 18:43

Традиционно презентация нового поколения смартфонов должна состояться в сентябре, если компания не перенесет премьеру на более поздние сроки из-за коронавируса.
До анонса устройств еще очень далеко, но инсайдеры уже давно публикуют первые подробности о новинках.

Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

На этот раз инсайдерам удалось выяснить, что у старших флагманских смартфонов дисплеи получат частоту обновления 120 Гц, причем в них будет режим переключения между 60 Гц и 120 Гц.

Также смартфонам приписывают увеличенные аккумуляторы. В частности, iPhone 12 Pro Max должен получить емкость на 4 400 мАч.

Что касается камер, то в новых моделях, как утверждает источник, будет трехкратный оптический зум, тогда как в актуальных моделях он двукратный.

Среди других изменений называют еще уменьшенный вырез для модуля TrueDepth.

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