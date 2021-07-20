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IPhone 12 Pro Max и iPhone 11 стали лидерами по продажам среди смартфонов Apple

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Аналитики Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) рассказали о продажах смартфонов американской компании за июнь.

По их информации, IPhone 12 Pro Max и iPhone 11 стали лидерами по продажам среди смартфонов Apple, заняв равную долю в общих объемах – по 23 процента.

Отстают от них модели iPhone 12 mini и iPhone Xr, доля в продажах которых составила по 5 процентов. При этом отмечается, что в целом на долю продаж моделей линейки iPhone 12 приходится 63%.

Отдельно специалисты отметили, что в целом в апреле, мае и июне наблюдался повышенный спрос на более дорогие смартфоны.

В США средняя стоимость смартфона Apple на рынке выросла до 869 долларов.

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