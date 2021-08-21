IPhone 12 Pro Max будет распродан по минимальной цене

До презентации новых iPhone осталось около месяца, а в России продавцы начали освобождать место для новой серии смартфонов от Apple.

Так, «Связной» на площадке Tmall AliExpress по специальному промокоду предлагает стать обладателем iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro с большой скидкой.

iPhone 12 Pro Max в версии 256 ГБ по промокоду доступен за 98 990 рублей, что на 21 тыс. рублей дешевле чем рекомендованная розничная цена.

iPhone 12 Pro 256 ГБ предлагают за 89 990 рублей вместо 109 990 рублей. Для того чтобы воспользоваться предложением, покупателю нужно ввести промокод WOWPRICE10000.