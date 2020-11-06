iPhone 12 Pro и iOS 14.2 позволят слепым людям «видеть» окружающих

В iPhone 12 Pro и 12 Pro Max от Apple появилась новая функция для слепых или слабовидящих пользователей — возможность видеть, как идут другие люди. Эта функция была запущена для пользователей iPhone и iPad в четверг с запуском iOS 14.2.

Устройства используют новый лидарный датчик на задней панели телефонов, чтобы определять, насколько близко другие люди находятся к пользователю, что Apple назвала People Detection. Лидар — это тип датчика глубины, который помогает с приложениями дополненной реальности и служит глазом для беспилотных автомобилей. Теперь Apple применяет это для обеспечения доступности, чтобы помочь людям с проблемами зрения лучше ориентироваться в окружающем мире.

Например, когда слепой покупает продукты, он сможет включить обнаружение людей на своем iPhone 12 Pro, чтобы сообщить им, когда им нужно подняться в очереди. Или кто-то, идущий по тротуару, будет получать предупреждения о том, насколько близки другие люди, когда они проходят мимо. Слепые или слабовидящие люди могут использовать эту функцию, чтобы выяснить, доступно ли место за столом или в общественном транспорте, и они смогут поддерживать надлежащую социальную дистанцию ​​при прохождении медосмотра или линий безопасности в аэропорту.

Обнаружение людей может определять расстояние до человека в футах или метрах, и оно работает на расстоянии до 15 футов / 5 метров. Эта функция может обнаружить любого, кто видит широкоугольную камеру iPhone 12 Pro. Если рядом находится несколько человек, функция обнаружения людей покажет расстояние от ближайшего к пользователю iPhone.

В пятницу Apple выпустила бета-версию программного обеспечения iOS 14.2 для разработчиков, а в четверг выпустила полную версию для всех пользователей.