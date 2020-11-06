iPhone 12 Pro и iOS 14.2 позволят слепым людям «видеть» окружающих

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.46 EUR/RUB: 92.12 BTC/USD: 8756.9

6 декабря : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Статьи

Обзоры рынков

iPhone 12 Pro и iOS 14.2 позволят слепым людям «видеть» окружающих

06.11.2020 14:31

В iPhone 12 Pro и 12 Pro Max от Apple появилась новая функция для слепых или слабовидящих пользователей — возможность видеть, как идут другие люди. Эта функция была запущена для пользователей iPhone и iPad в четверг с запуском iOS 14.2.

Устройства используют новый лидарный датчик на задней панели телефонов, чтобы определять, насколько близко другие люди находятся к пользователю, что Apple назвала People Detection. Лидар — это тип датчика глубины, который помогает с приложениями дополненной реальности и служит глазом для беспилотных автомобилей. Теперь Apple применяет это для обеспечения доступности, чтобы помочь людям с проблемами зрения лучше ориентироваться в окружающем мире.

Например, когда слепой покупает продукты, он сможет включить обнаружение людей на своем iPhone 12 Pro, чтобы сообщить им, когда им нужно подняться в очереди. Или кто-то, идущий по тротуару, будет получать предупреждения о том, насколько близки другие люди, когда они проходят мимо. Слепые или слабовидящие люди могут использовать эту функцию, чтобы выяснить, доступно ли место за столом или в общественном транспорте, и они смогут поддерживать надлежащую социальную дистанцию ​​при прохождении медосмотра или линий безопасности в аэропорту.

Обнаружение людей может определять расстояние до человека в футах или метрах, и оно работает на расстоянии до 15 футов / 5 метров. Эта функция может обнаружить любого, кто видит широкоугольную камеру iPhone 12 Pro. Если рядом находится несколько человек, функция обнаружения людей покажет расстояние от ближайшего к пользователю iPhone.

В пятницу Apple выпустила бета-версию программного обеспечения iOS 14.2 для разработчиков, а в четверг выпустила полную версию для всех пользователей.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги