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IPhone 12 после обновления вернули в продажу во Франции

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Французские власти сняли запрет на продажи iPhone 12 после выпуска производителем обновления, снизившего уровень магнитного излучения смартфона.

Как сообщает агентство по частотам ANFR, ранее вводившее запрет, Apple выпустила iOS 17.1. Утверждается, что обновление позволило понизить электромагнитное излучение телефона при контакте с руками или головой.

ANFR в сентябре провело измерения, показавшие уровень поглощения энергии iPhone 12 в 5,74 Вт/кг, что превышает французский предел в 4 Вт/кг.

Обновление доступно только на европейской части Франции, поэтому запрет остается в силе на заморских территориях.

Стоит отметить, что введение запрета Францией сподвигло бельгийских регуляторов также начать проверку рисков для здоровья от iPhone 12.

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