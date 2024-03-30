iPhone 12 получил поддержку беспроводной зарядки Qi2 через обновление программного обеспечения

Последнее обновление iOS 17.4 от Apple, которое в первую очередь связано с соответствием требованиям Европейского закона о цифровых рынках, принесло приятную неожиданность для пользователей iPhone 12. Новое обновление позволяет использовать продвинутый стандарт беспроводной зарядки Qi2 для смартфона.

Тесты, проведенные изданием Macworld, показывают, что iPhone 12 с установленной iOS 17.4 теперь может заряжаться через индукционную зарядку мощностью 15 Вт даже при использовании зарядного устройства Qi2, не являющегося сертифицированным зарядным устройством MagSafe от Apple.

В ходе тестов время зарядки iPhone 12 с помощью зарядных устройств MagSafe и Qi2 оказалось заметно одинаковым: около 20 минут для достижения уровня заряда 30 процентов и 45-50 минут для достижения 50 процентов.

Кроме того, отмечается, что теперь при подключении к этим зарядным устройствам на телефоне появляется анимация зарядки только с мощностью 15 Вт, хотя Apple не упоминала об этой функции в официальных заметках к обновлению.

Ранее iPhone 12 мог заряжаться только с мощностью 7,5 Вт на зарядных устройствах Qi, не являющихся MagSafe. Аналогичное обновление Apple выпустила для iPhone 13 и iPhone 14 в декабре с обновлением программного обеспечения iOS 17.2. И теперь iPhone 12, выпущенный в 2020 году, также присоединился к этой возможности.

Qi2 — это новый стандарт беспроводной зарядки с более высокой эффективностью передачи энергии и надежным магнитным соединением, имеющий сходство с технологией MagSafe от Apple.