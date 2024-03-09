IPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости бенчмарка AnTuTu

Рейтинг был опубликован бенчмарком AnTuTu по итогам февраля.

По данным рейтинга, iPhone 12 mini получил более высокие баллы удовлетворенности пользователей, чем все модели из серии iPhone 15.

Разрыв между ними оказался значительным. В топ-10 рейтинга iPhone 12 mini занял третье место, в то время как модель Plus из линейки iPhone 15 получила самый высокий балл.

В процентном соотношении первое место в рейтинге занял iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном, удовлетворенность которым составила 96,62%. На втором месте расположился iPad Air 4 с результатом 96,43%. iPhone 12 mini занял третью позицию с результатом 95,97%.

Интересно, что модель iPhone 15 Plus получила всего 84% и заняла 32-е место в рейтинге, в то время как iPhone 15 Pro Max занял 36-е место с результатом 82,97%. Самый низкий показатель у модели iPhone 15, которая заняла 42-е место с результатом 71,39%.

Это показывает, что несмотря на свой провальный старт, iPhone 12 mini смог завоевать доверие и удовлетворенность пользователей, превзойдя некоторые модели из более новой серии iPhone 15.