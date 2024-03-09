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IPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости бенчмарка AnTuTu

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Рейтинг был опубликован бенчмарком AnTuTu по итогам февраля.

IPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости бенчмарка AnTuTu

По данным рейтинга, iPhone 12 mini получил более высокие баллы удовлетворенности пользователей, чем все модели из серии iPhone 15.

Разрыв между ними оказался значительным. В топ-10 рейтинга iPhone 12 mini занял третье место, в то время как модель Plus из линейки iPhone 15 получила самый высокий балл.

В процентном соотношении первое место в рейтинге занял iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном, удовлетворенность которым составила 96,62%. На втором месте расположился iPad Air 4 с результатом 96,43%. iPhone 12 mini занял третью позицию с результатом 95,97%.

Интересно, что модель iPhone 15 Plus получила всего 84% и заняла 32-е место в рейтинге, в то время как iPhone 15 Pro Max занял 36-е место с результатом 82,97%. Самый низкий показатель у модели iPhone 15, которая заняла 42-е место с результатом 71,39%.

Это показывает, что несмотря на свой провальный старт, iPhone 12 mini смог завоевать доверие и удовлетворенность пользователей, превзойдя некоторые модели из более новой серии iPhone 15.

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