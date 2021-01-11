Совсем немного осталось времени до презентации новых флагманов Samsung Galaxy S21.

В этой линейке компания Samsung намерена предложить модель, которая на рынке составит конкуренцию iPhone 12 mini.

Флагманы от южнокорейской компании будут представлена 14 февраля, но некоторые специалисты решили оценить перспективы новинки из линейки Samsung Galaxy S21, которая будет конкурентом iPhone 12 mini.

Многие уверены, что IPhone 12 mini будет популярнее своего конкурента Samsung Galaxy S21, и последний будет пользоваться не высоким спросом.

Впрочем, пока специалисты говорят, что речь идет о продажах в первые три месяца, тогда как в дальнейшем ситуация все-таки может измениться.

Между тем стоит отметить, что продажи iPhone 12 mini не такие уж и большие.

Согласно отчетным данным, iPhone 12 mini в общих объемах компании в октябре и ноябре занял только 6% доли.