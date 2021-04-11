Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала результаты собственного исследования, в ходе которого были названы самые продаваемые смартфоны на мировом рынке.

Так, iPhone 12, 12 Pro Max и 12 Pro стали самыми популярными смартфонами в мире в январе 2021 года.

Эти модели смартфонов в общих продажах Apple занимают 71% долю, а в мировых продажах треть от объемов приходится на рынок США. На четвертом месте оказался прошлогодний лидер — iPhone 11.

Пятую и шестую строчку ТОП-10 заняли Redmi 9A и Redmi 9, а на седьмой позиции оказался Samsung Galaxy A21s.

На восьмом месте расположился iPhone 12 mini, на девятом — Galaxy A31, а на десятом — iPhone SE 2020.