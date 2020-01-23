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iPhone 11 заработал 109 баллов в тестах DxOMark

24.01.2020 00:56

Специалисты DxOMark протестировали самый доступный актуальный смартфон от компании Apple. Как оказалось, он по качеству съёмки уступает даже смартфону от Xiaomi.
В общем зачете iPhone 11 заработал 109 баллов. Только за качество съёмки аппарату присвоили 112 баллов, а за видео камера смартфона получила 101 балл.

Специалисты отметили, что основные параметры двойной камеры iPhone 11 приемлемые, но смартфон не очень хорошо делает снимки с высококонтрастными сценами и часто ошибается с балансом белого.

Также некачественные снимки получаются при съёмке дальнего объекта, так как в аппарате для этого приходится использовать цифровой зум, а это снижает качество фотографии.

Напомним, в отличие от iPhone 11 Pro Max у самой младшей модели серии нет телеобъектива. В целом в общем рейтинге iPhone 11 уступил китайским смартфонам, которые стоят дешевле.

109 баллов обеспечили iPhone 11 17 место. К примеру, Xiaomi Mi 9 в прошлом году заработал 110 баллов, и сейчас китайский смартфон находится на ступень выше американской модели.

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