iPhone 11 Pro подешевел на российском рынке на 40%

Смартфоны Apple прошлых поколений всегда пользовались большим спросом на российском рынке, даже если они уже не выпускаются официально.

В России сейчас самым большим спросом среди смартфонов Apple пользуется iPhone 11, но на рынке еще можно купить и iPhone 11 Pro, который до сих пор актуальный и имеет много преимуществ в сравнении с младшей версией.

iPhone 11 Pro на старте продаж стоил 90 тыс. рублей, теперь в столичном регионе у некоторых продавцов его можно купить за 50 тыс. рублей, пишет hi-tech.mail.ru.

Но такие цены действуют только в Москве, где очень большая конкуренция среди продавцов.