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iPhone 11 Pro подешевел на российском рынке на 40%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Смартфоны Apple прошлых поколений всегда пользовались большим спросом на российском рынке, даже если они уже не выпускаются официально.
В России сейчас самым большим спросом среди смартфонов Apple пользуется iPhone 11, но на рынке еще можно купить и iPhone 11 Pro, который до сих пор актуальный и имеет много преимуществ в сравнении с младшей версией.

iPhone 11 Pro на старте продаж стоил 90 тыс. рублей, теперь в столичном регионе у некоторых продавцов его можно купить за 50 тыс. рублей, пишет hi-tech.mail.ru.

Но такие цены действуют только в Москве, где очень большая конкуренция среди продавцов.

iPhone 11 Pro
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