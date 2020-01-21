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IPhone 12 Pro показал очевидное отличие от iPhone 11 Pro

21.01.2020 10:09

Презентация iPhone 12 Pro состоится только в сентябре, но про этот аппарат, а также другие модели новой серии смартфонов инсайдеры начали рассказывать с октября прошлого года.
Видеоканал EverythingApplePro совместно с ресурсом XDA Developers объединились для создания реалистичных рендеров iPhone 12 Pro. Для этого использовали все известные утечки.

Все изображения показали в десятиминутном ролике, и в нем же iPhone 11 Pro сравнили с созданным в виртуальной среде iPhone 12 Pro.

Ожидается, что в 2020 году iPhone 12 Pro получит эксклюзивный синий цвет, угловатый дизайн как у iPhone 5S и новейший процессор Apple A14, который по производительности догонит решения для ноутбуков.

Также ожидается, что в новом смартфоне будет 6 ГБ оперативной памяти и 5G.

Ранее «АСТЕРА» писала, что IPhone 12 Pro Max получит графеновый АКБ на 6000 мАч.

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