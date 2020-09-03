iPhone 11 оказался самым продаваемым смартфоном в мире

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.86 EUR/RUB: 87.74 BTC/USD: 8756.9

3 октября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

iPhone 11 оказался самым продаваемым смартфоном в мире

03.09.2020 19:16

IPhone 11 от Apple до сих пор был самым продаваемым смартфоном 2020 года. Согласно отчету лондонской исследовательской компании Omdia, iPhone 11 по продажам значительно превосходит все остальные телефоны. Сообщается, что Apple продала почти 37,7 миллиона единиц iPhone 11, что в три раза больше, чем бюджетный телефон Samsung Galaxy A51, который занимает второе место в списке.

Помимо iPhone 11, Apple доминирует в чартах, поскольку все ее последние модели, включая iPhone 11 Pro, iPhone SE и iPhone 11 Pro Max, попали в топ-10. Тем временем Samsung удалось обеспечить только одну позицию, а остальные были приобретены китайским производителем телефонов Xiaomi.

Результаты за первое полугодие 2020 года резко контрастируют с прошлогодним списком, в котором присутствовали четыре телефона Samsung, в то время как только две модели iPhone вошли в топ-10. Однако оба списка возглавляли флагманы Apple начального уровня.

Исследование Omdia согласуется с более ранними сообщениями, в которых утверждалось, что Samsung переживает непростой год из-за пандемии. В прошлом месяце Gartner сообщила, что «среди пяти ведущих производителей смартфонов Samsung испытала наибольшее снижение продаж, в то время как продажи смартфонов Apple почти не изменились по сравнению с прошлым годом». Несмотря на старт продаж в конце сентября, iPhone 11 также стал вторым по продажам смартфоном в 2019 году после своего предшественника, iPhone XR, согласно данным Counterpoint Research.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги