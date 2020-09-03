iPhone 11 оказался самым продаваемым смартфоном в мире

IPhone 11 от Apple до сих пор был самым продаваемым смартфоном 2020 года. Согласно отчету лондонской исследовательской компании Omdia, iPhone 11 по продажам значительно превосходит все остальные телефоны. Сообщается, что Apple продала почти 37,7 миллиона единиц iPhone 11, что в три раза больше, чем бюджетный телефон Samsung Galaxy A51, который занимает второе место в списке.

Помимо iPhone 11, Apple доминирует в чартах, поскольку все ее последние модели, включая iPhone 11 Pro, iPhone SE и iPhone 11 Pro Max, попали в топ-10. Тем временем Samsung удалось обеспечить только одну позицию, а остальные были приобретены китайским производителем телефонов Xiaomi.

Результаты за первое полугодие 2020 года резко контрастируют с прошлогодним списком, в котором присутствовали четыре телефона Samsung, в то время как только две модели iPhone вошли в топ-10. Однако оба списка возглавляли флагманы Apple начального уровня.

Исследование Omdia согласуется с более ранними сообщениями, в которых утверждалось, что Samsung переживает непростой год из-за пандемии. В прошлом месяце Gartner сообщила, что «среди пяти ведущих производителей смартфонов Samsung испытала наибольшее снижение продаж, в то время как продажи смартфонов Apple почти не изменились по сравнению с прошлым годом». Несмотря на старт продаж в конце сентября, iPhone 11 также стал вторым по продажам смартфоном в 2019 году после своего предшественника, iPhone XR, согласно данным Counterpoint Research.