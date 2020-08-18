IPhone 11 был признан самым популярным смартфоном в мире

Агентство Counterpoint опубликовало отчет по продажам новых смартфонов на мировом рынке, в котором указано, что лидером среди моделей является IPhone 11.

Более того, аналитики сообщили, что этот смартфон стал самым продаваемым сразу в пяти странах, среди которых США, Китай, Япония, Германия и Великобритания.

Доля этого смартфона на американском рынке за апрель составила 16%, а на китайском – 4%.

В США второй самой продаваемой моделью с показателем 6% оказался Samsung Galaxy A10e, а в Китае 3% рынка пришлось еще на модели Oppo A8, Honor 9X и Vivo Y3, которые являются одними из наиболее востребованных после IPhone 11.

Если рассматривать рынок Южной Кореи, то там вся топ-5 занята смартфонами от Samsung, которые также заняли первую и вторую строчку во Франции.

В Индии ситуация выглядит иначе, ведь там чаще всего продаются устройства Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8, на которые пришлось 14% рынка смартфонов.