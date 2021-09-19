iPadOS 15 увеличивает лимит потребления оперативной памяти для приложений

До сих пор у Apple всегда было ограничение на объем оперативной памяти, который может использовать приложение iPadOS, чтобы его iPad работал бесперебойно.

Если по какой-либо причине приложение потребует всю оперативную память, доступную на планшете, это сильно повлияет на общую производительность, и, чтобы избежать этого, Apple изначально установила ограничение памяти на уровне всего 5 ГБ, чтобы гарантировать, что на нем останется достаточно памяти. держите планшет работающим на максимальной скорости.

Тем не менее все больше и больше профессионалов (особенно творческих профессионалов) используют все более мощные планшеты Apple для рабочих целей, используя требовательные программы, которым для оптимальной работы требуется более 5 ГБ выделенной оперативной памяти Apple. Это особенно относится к приложениям, связанным с графическим дизайном, включая 3D-моделирование и редактирование видео или фотографий.

Из-за этого Apple решила навсегда поднять ограничение с помощью iPadOS 15, запуск которого состоится 20 сентября. Как сообщает MacRumors , разработчики скоро смогут запрограммировать свои приложения на запрос дополнительной оперативной памяти, чтобы пользователи iPad могли максимально использовать возможности. из даже очень требовательных приложений (хотя дополнительная оперативная память тоже не безгранична). Предел этого нового ограничения памяти варьируется для iPad с разным объемом оперативной памяти.

Группа разработчиков приложений для графического дизайна первоначально обнаружила, что на iPad Pro M1 с 16 ГБ оперативной памяти приложениям теперь разрешено запрашивать до 12 ГБ оперативной памяти, а оставшиеся 4 ГБ остаются для основных функций системы.

В моделях iPad Pro, работающих на чипе M1, у которых меньше доступной памяти (а именно 8 ГБ), Apple позволяет приложениям запрашивать до 6 ГБ в iPadOS 15. Оставшиеся 2 ГБ удерживаются, чтобы поддерживать все необходимые основные процессы в рабочем состоянии и в рабочем состоянии. ни одно событие не будет разрешено приложениям использовать этот последний буфер (или оставшиеся 4 ГБ в версии iPad Pro с 16 ГБ).

Согласно Apple, все «поддерживаемые устройства» смогут воспользоваться этим новым обновлением использования памяти, хотя это все еще довольно расплывчато — по крайней мере, мы можем быть уверены, что оно появится на новейших iPad Pro на базе M1 с iPadOS. 15.

Недавно выпущенные iPad mini 6 и iPad начального уровня 9-го поколения вряд ли получат увеличение своего первоначального буфера оперативной памяти, поскольку у них едва ли достаточно оперативной памяти для начала (4 ГБ для mini и всего 3 ГБ для iPad 9-го поколения).