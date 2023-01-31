IPad с гибким экраном и петлями из углеволокна выпустит Apple в 2024 году

Apple в следующем году выпустит раскладной планшет со складным механизмом из углеволокна, такие данные предоставил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

Мин-Чи Куо опубликовал несколько сообщений, в которых он написал, что решение выпустить раскладной iPad более логично чем смартфон.

Планшет должен появится в ближайшие 12 месяцев, причем в планшете будет не только гибкий экран, но и выдвигающаяся подставка для удобного его размещения столе.

Складной корпус и подставка будут выполнена из углеволокна, а это сделает планшет крепким и легким.

По имеющимся данным, разработкой сложной петли для раскладывания планшета будет заниматься китайская компания Anjie Technology.