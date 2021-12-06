iPad Pro с беспроводной зарядкой, iPad Air 5 и iPad 10 дебютируют в 2022 году

В своем последнем информационном бюллетене Power On Гурман подтвердил планы Apple выпустить в 2022 году новый iPad Pro с новым дизайном и беспроводной зарядкой, а также разъяснил намерение компании выпустить новые версии iPad и iPad Air начального уровня.

IPad начального уровня получил умеренное обновление в этом году, добавив чип A13, True Tone и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру с Center Stage для видеозвонков. Apple выпускает новые версии iPad начального уровня каждый год с 2017 года, часто с небольшими техническими характеристиками и обновлениями чипа для поддержания низкой цены устройства, поэтому новая версия для 2022 года соответствует предыдущим годам. При этом пока нет никаких указаний на то, что может иметь iPad десятого поколения.

Первоначальные слухи предполагали, что в этом году «iPad» начального уровня будет иметь более тонкий корпус, похожий на iPad Air 3, и с большим дисплеем, но этого не произошло с запуском устройства осенью. Вполне возможно предположить, что этот дизайн может быть направлен на версию iPad десятого поколения.

Хотя изначально ходило множество слухов об iPad Air с OLED-дисплеем Samsung в 2022 году, это устройство, как сообщается, было отменено, и похоже, что следующий «iPad Air» будет придерживаться ЖК-технологии.

Другие слухи о iPad Air пятого поколения были скудными, но весьма вероятно, что он, по крайней мере, будет доведен до технических характеристик с iPad mini. IPad мини отличает Bionic чип A15, подключение 5G, и центральное место. Все эти аспекты дебютировали в устройствах Apple после представления iPad Air четвертого поколения в сентябре 2020 года, но с учетом того, что iPad Air теперь не обновляется более года, в отчете Гурмана подтверждается будущее устройства в линейке iPad.

Гурман также поделился подробностями о планах выпуска Apple Mac и Apple Watch на 2022 год в информационном бюллетене на этой неделе.