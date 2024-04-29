iPad Pro 2024 модельного года получат чипы М4 и новые OLED-дисплеи

По предварительной информации, новые модели iPad Pro, которые будут анонсированы 7 мая, получат чипы нового поколения M4.

Эти чипы будут оптимизированы для задач искусственного интеллекта и, вероятно, будут выполнены на базе техпроцесса TSMC N3E.

Ожидается, что они будут иметь 8-ядерный процессор, 10-12-ядерную графическую подсистему и значительно улучшенную производительность нейронного процессора.

Новые iPad Pro также получат более тонкий корпус и OLED-дисплеи вместо IPS и Mini-LED. Эти устройства будут способны выполнять сложные вычисления без необходимости обращения к облачным ресурсам.

Более подробная информация о чипах M4 и их характеристиках пока неизвестна, однако они будут доступны в старших моделях ноутбуков и ПК компании, которые будут представлены во второй половине 2024 года.