В Сети распространили фотографии чехла для нового планшета от американского бренда.

Благодаря этим снимкам стало известно, что iPad Pro 2020 получит квадратную камеру в стиле iPhone 11.

Но при этом пока остается неизвестным, сколько модулей предложат в камере – два или три.

Также дизайн чехла указывает на наличие стилуса Apple Pencil, а также обнаружено неизвестное отверстие. Официальная презентация iPad Pro 2020 должна состояться в марте.